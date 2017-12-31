رسالة وزير التعليم إلى الطلاب والطالبات في أول أيام الامتحانات

عادل الحربي(صدى):

بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى رسالة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي.

وقال العيسى في رسالته: “أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن ييسر لكم سبل النجاح، ومواصلة مسيرة العلم والتعلم، لتحققوا طموحاتكم وآمالكم”، مضيفاً “فثقة ولاة أمرنا –حفظهم الله- بكم في بناء الوطن”.