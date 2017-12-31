بالصور.. جمال الطبيعة في وادي الأشجار المعلقة بجازان
أظهرت صور وفيديو، مشاهد بديعة لوادي ” لجب ” الذي يطلق عليه ” وادي الأشجار المعلقة ” ، ويقع ضمن أودية تهامة في جبال الريث بمنطقة جازان.
ويحمل وادي ” لجب ” الكثير من أسرار الطبيعة، فلا تزوره الشمس إلا أوقات قليلة خلال العام، كما تشكل من التقاء واديين شهيرين في تهامة أحدهما مخيف.
ويعد الوادي الذي تصل ارتفاعاته على جانبيه نحو 700 متر هو أخطر وديان العالم حال مداهمة السيول له، لاستمرار شلالات المياه في التدفق بعد الأمطار لمسافات تبلغ أحياناً 15 كيلومتراً.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7515 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
ما فيه الا صورة واحده
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 25 دقيقة
جنة الله في ارضه
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 19 دقيقة
وادي لجب
جنة الله في ارضة
الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود
ياما ضحك ا ناس يححسهم الأمان
المشكلة له مدخل ومخرج واحد
يجيك السيل فجا’ بدون المطر يكون سيل ناقل
كثير ضحاياها يحلي لك الجو متعة بصراحة خيال نزلته فيه خمس مرات
لكن وادي اتران افضل خاصة العوائل
نزلته قبل اسبوع مع خوي للمقناص
خيال وامان
اتران جنة الله في ارضه
طريق الريث
والأعلام غائب عنها
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 17 دقيقة
الصورة الاولى اعرف صاحبها زين تصويرهـ
هي للرحال الفارسي رحال مشهور له مقاطع في اليوتيوب
كثيرة
تقابلنا صدفة وصارت بيننا اخوة ورسائل واتس