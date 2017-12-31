بالصور.. جمال الطبيعة في وادي الأشجار المعلقة بجازان

تركي السالم(صدى):

أظهرت صور وفيديو، مشاهد بديعة لوادي ” لجب ” الذي يطلق عليه ” وادي الأشجار المعلقة ” ، ويقع ضمن أودية تهامة في جبال الريث بمنطقة جازان.

ويحمل وادي ” لجب ” الكثير من أسرار الطبيعة، فلا تزوره الشمس إلا أوقات قليلة خلال العام، كما تشكل من التقاء واديين شهيرين في تهامة أحدهما مخيف.

ويعد الوادي الذي تصل ارتفاعاته على جانبيه نحو 700 متر هو أخطر وديان العالم حال مداهمة السيول له، لاستمرار شلالات المياه في التدفق بعد الأمطار لمسافات تبلغ أحياناً 15 كيلومتراً.