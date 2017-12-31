حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة

حمود العنزي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، والجوف، والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

وأبانت أنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات الباحة والطائف.