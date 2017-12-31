وفاة المخرج عمار الخليفى رائد السينما التونسية عن عمر ناهز 83 عاما

تونس(صدى):

توفى مساء أمس السبت، رائد السينما التونسية المخرج عمار الخليفي، عن عمر ناهز 83 عاما.

وولد المخرج التونسى فى 16 مارس عام 1934 بمدينة سليمان التونسية، ولقب بـ “رائد السينما التونسية”، ودرس فى مؤسسة “ناشي” بفرنسا، وانتج عددا من الأفلام منها “المتمرد” و”الفجر و”صراخ” و”انطلاقة”.

ويعتبر الراحل مؤسسا للفن السابع فى تونس، وهو صاحب أول فيلم تونسى بعد الاستقلال، والذى حمل عنوان “الفجر” سنة 1966، حيث شهدت هذه السنة انطلاقة السينما التونسية وتزامنت مع انعقاد أيام قرطاج السينمائية، حينما كان الفقيد عمار الخليفى رئيس مصلحة السينما بوزارة الثقافة.