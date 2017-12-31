المركز الروسى: أنجزنا خلال 2017 إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية بسوريا

موسكو(صدى):

أعلن المركز الروسى لتنسيق المصالحة فى سوريا، أنه خلال العام 2017 أنجزت مهمة إعادة تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية فى سوريا.

وذكر المركز – التابع لوزارة الدفاع الروسية ويتخذ قاعدة حميميم الجوية مقرا له أنه بفضل العمل المشترك بين مركز المصالحة والسلطات المحلية فى سوريا، أُعيد تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية، ومن بينها 88 مؤسسة طبية و 178 مدرسة و35 روضة أطفال و 152 منشأة لإمدادات المياه والطاقة.