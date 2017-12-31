اعتقال 118 مطلوبا أمنيا من بينهم إرهابيين فى العراق

بغداد(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال 118 مطلوبا من بينهم إرهابيين فى عملية أمنية نُفذت فى خمس محافظات بالعراق.

وقال مصدر بالوزارة إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 118 مطلوبا خلال عملية أمنية نفذت بخمس محافظات، لافتا إلى أن هؤلاء مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة من بينها قضايا إرهابية.

وأضاف المصدر أن المعتقلين توزعوا بواقع 23 مطلوباً من منطقة واسط، و59 مطلوباً من البصرة، و20 مطلوباً من ذى قار، و12 مطلوباً من ميسان، وأربعة مطلوبين من المثنى.