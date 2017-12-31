تحرير 95 رهينة احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر فى ولاية كسلا بالسودان

الخرطوم(صدى):

حررت الشرطة بولاية كسلا في السودان، 95 رهينة من قبضة عصابة لتهريب والإتجار بالبشر، احتجزتهم فى أحدى الغابات شرقى قرية ترينقة بمحلية خشم القربة، وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع المتهمين وضبط عدد منهم.

وقال مدير شرطة الجنايات بولاية كسلا، العميد عبد الله الصايغ – فى بيان صحفى – إن عملية تحرير الرهائن تم فيها تبادل لإطلاق النار دون حدوث أى إصابة بين أفراد الشرطة أو الرهائن أو الجناة، مبرزا أنه تم إلقاء القبض على عدد من الجناة وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون.