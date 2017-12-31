اصابة ٥ اشخاص في حادث انقلاب سيارة

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٢:٤٤ من فجر اليوم الأحد بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق المعيصم قبل قاعة الرشيد سابقا وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق اسعا فيه ٢فرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انة حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٥ إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت اصابة خطره إلى مستشفى النور التخصصي ونقلت ٤ إصابات متوسطة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالششه.