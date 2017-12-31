معلق ليفربول في حالة ذهول بسبب محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أثار المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى جنون معلق القناة الرسمية للريدز، أثناء تعليقه على مباراة ليستر سيتى، التى جمعت الفريقين، فى الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز صلاح ورفاقه 2 / 1.

وتسبب التألق الكبير لمحمد صلاح وتسجيله هدفى الفوز لليفربول على ليستر سيتى فى إثارة جنون المعلق، خاصة وأن النجم المصرى حول النتيجة من تأخر فريقه بهدف، إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف.

وقال المعلق على الهدف الأول: “إنهاء رائع جداً للكرة من محمد صلاح.. من غيره يستطيع أن يفعل ذلك.. النتيجة الآن 1 / 1”.

وتعليقاً على الهدف الثانى صرخ المعلق قائلاً: “هذا لا يصدق.. محمد صلاح يجعل النتيجة 2 / 1.. لا يوجد أى شيء يمكنه إيقاف هذا الرجل”.