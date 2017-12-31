المقاومة الإيرانية: ” نظام الملالي في طريقه للزوال “

طهران(صدى):

قال رئيس لجنة شؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، محمد محدثين إن انتفاضة الشعب الإيراني التي انطلقت من مدينة مشهد شمال شرق إيران واتساع نطاقها في مدن شرق البلاد وشمال شرق البلاد اجتاحت كل أرجاء إيران من مدينة رشت شمالاً وإلى كرمانشاه غربي إيران وإلى جنوب غربي البلاد مثل الأهواز وإلى الجنوب مثل مدينة شيراز والأقاليم المركزية مثل أصفهان وقم”.

وتابع محدثين أمس السبت: ” خرج المواطنون الغاضبون الطافح كيل صبرهم من نظام الملالي إلى الساحة واحتجوا ضد الفقر والغلاء والفساد والقتل والإعدام وحبس النشطاء السياسيين والمعارضين، إنها كانت انتفاضة عارمة ستبقى مستمرة بعزيمة وإرادة الشعب الإيراني وبالجهود الدؤوبة للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى إسقاط النظام “، وفقا لصحيفة الرياض.

وشدد: “لقد ثبت يوم أمس واليوم مرة أخرى أن هذا النظام ضعيف وواهن للغاية وهو في طريق الزوال”.