المقاومة الإيرانية: ” نظام الملالي في طريقه للزوال “
قال رئيس لجنة شؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، محمد محدثين إن انتفاضة الشعب الإيراني التي انطلقت من مدينة مشهد شمال شرق إيران واتساع نطاقها في مدن شرق البلاد وشمال شرق البلاد اجتاحت كل أرجاء إيران من مدينة رشت شمالاً وإلى كرمانشاه غربي إيران وإلى جنوب غربي البلاد مثل الأهواز وإلى الجنوب مثل مدينة شيراز والأقاليم المركزية مثل أصفهان وقم”.
وتابع محدثين أمس السبت: ” خرج المواطنون الغاضبون الطافح كيل صبرهم من نظام الملالي إلى الساحة واحتجوا ضد الفقر والغلاء والفساد والقتل والإعدام وحبس النشطاء السياسيين والمعارضين، إنها كانت انتفاضة عارمة ستبقى مستمرة بعزيمة وإرادة الشعب الإيراني وبالجهود الدؤوبة للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى إسقاط النظام “، وفقا لصحيفة الرياض.
وشدد: “لقد ثبت يوم أمس واليوم مرة أخرى أن هذا النظام ضعيف وواهن للغاية وهو في طريق الزوال”.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1935 ] نشر منذ 2 ساعتين
بإذن الله تعالى
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15026 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اتصور يسقط النظام بسهوله الا اذا وقف الجيش مع الشعب وتدخل بقوه في وجهه الحرس الثوري ورجال الباسيج الموالي لخامنئي الذين لن يتهاونوا مع المتضاهرين كما فعلوا في عام 2009 م عندما قتل بعض المتضاهرين وتم سجن البعض الاخر وتقييد حرية زعماء المضاهره
alfahd42[ عدد التعليقات: 13551 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب