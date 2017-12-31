القبض على سائق اختطف طفلا سعوديا في مصر

عادل الحربي(صدى):

استطاعت قوات الأمن المصرية أن تحررطفلا سعوديا 6 سنوات، بعد أن اختطفه سائق عربة “توك توك” بمحافظة الجيزة طالبا فدية مقابله تقدر ب 600 ألف جنيه مصري.

وكانت مباحث أمن الدولة، قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض طفل سعودي للخطف من أمام منزل عائلته في منطقة أبو النمرس، وباشرت تحرياتها والتحقيقات في الحادثة.

وأوضحت الشرطة المصرية، أن التحريات الأمنية اكدت أن الخاطف سائق توكوتوك، حيث تم القبض عليه وتحرير الطفل من الاختطاف، وتحويل كامل القضية إلى النيابة العامة.