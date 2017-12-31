بالفيديو..إعلامية خليجية تجعل حليمة بولند تبكي على الهواء

نورة الشهري (صدى):

اتصلت الإعلامية البحرينية زهرة عرفات بالكويتية حليمة بولند، للتصالح معها في موقف مؤثر تخلله بكاء حليمة على الهواء مباشرة.

وتلقت ” حليمة ” اتصالا هاتفيا على الهواء “دون معرفة هوية المتصلة” وبدأت الأخيرة حديثها قائلة ” مساء الخير .. كل عام وأنتي بخير .. يعطيكم العافية على ها البرنامج .. ويعطيكي ألف عافية يا حليمة على الطلة الجميلة “.

وردت “حليمة” قائلة ” وأنتي بخير.. معايا الفنانة ” زهرة عرفات ” وردت الأخيرة ” زين عرفتيني “.

وتابعت “زهرة” قائلة: ” حليمة أنتي أخت عزيزة وأنا ما أحمل في قلبي لكي إلا كل خير .. يمكن الإعلام أو السوشيال ميديا كبر الموضوع ولو كان بيني وبينك ما كنا وصلنا لهذه المرحلة “.

وأردفت” أنا بغيت أقولك كلمتين .. بالنسبة لي كلمت المحامي عشان يسحب القضية ضدك لأننا أخوات .. ولأنني أريد أن أبدأ السنة الجديدة وليس في حياتي عداوات أو قضايا .. ما يهمني إلا أن تكون علاقتي طيبة بكل الناس .. وأكون مرتاحة مع نفسي “.

وأضافت ” أنا أعرض عليكي هذا الموضوع قدام الناس بكل وضوح وكل تسامح” .

وردت “حليمة” باكية “أنا سامحتك يا زهرة وكنت أحبك وأعزك ظلمتيني وجرحتيني ولكن أنا اليوم سامحتك ومازلت أحبك وأقدرك وسنة سعيدة عليكي وعلى كل أهلك “.