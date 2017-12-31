 بالفيديو.. إحراق مركز للشرطة في آراك الإيرانية

طهران(صدى):

حرق متظاهرون إيرانيون غاضبون، السبت، مركز للشرطة في مدينة آراك وهي من المحافظات المركزية الإيرانية وتعتبر المدينة الـ 14 من حيث عدد السكان..

ويظهر في الفيديو الذي نشر على موقع “يوتيوب” اندلاع النيران في المركز كما قام المتظاهرون بتكسير نوافذ المركز.

وانطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة #طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة.