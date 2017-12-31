رجل الأعمال عبدالعزيز العريفي يجري عملية جراحية ناجحة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أجرى رجل الأعمال الشيخ عبد العزيز بن محمد العريفي عمليه جراحية بصمام القلب في مركز الملك عبدالعزيز لطب وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني تكللت بالنجاح.

ووجه الشيخ عبد العزيز العريفي الشكر والامتنان إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل للإطمئنان على صحته، كما وجه العريفي الشكر أيضا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز الطبية والطاقم الطبي الذي أجرى العملية .