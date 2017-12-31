عضوة شورى: إسقاط القروض عن المرابطين غير منصف للجميع

عادل الحربي(صدى):

أكدت الدكتورة إقبال زين العابدين درندري، عضو في مجلس الشورى إنها ترفض إسقاط القروض عن مرابطي الحد الجنوبي لأنه غير منصف للجميع، وشمل من حالفهم الحظ، وكان لديهم قرض، ولم يتم سداده.

وتابعت: “أنا مع جميع جنودنا المرابطين، ومع تأمين السكن المناسب لهم ولعوائلهم، لكن قرار إعفاء المرابطين في الحد الجنوبي من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية، الذي صدر من (الشورى) هذا الأسبوع، لم ينصف الجميع برأيي، لأنها تشمل من حالفهم الحظ، وكان لديهم قرض، لم يتم سداد معظمه، أما من تبقى من قرضه مبلغ بسيط فاستفادته قليلة، ومن لم يستطع الحصول على قرض من الصندوق فالفائدة لديه صفر، إضافة إلى أن العدالة أمر ضروري، فكيف يتساوى في الاستحقاق مرابط له أشهر قليلة، وليس في الصفوف الأمامية مع آخر رابط لسنوات، وهو على خط النار”، وفقا لصحيفة “الحياة”.