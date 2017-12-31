الملك عبد الله يرد في بيان رسمي على الإدعاءات حول عدد من أمراء الأسرة الهاشمية

عمان(صدى):

أصدر الديوان الملكي الأردني الهاشمي ، أمس السبت بياناً ، للرد على بعض الإساءات الموجهة إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد .

وجاء في نص البيان : “تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة مغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد.”

وأضاف البيان : “وسيقوم الديوان الملكي الهاشمي بالملاحقة القانونية لكل من ينشر هذه الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية والتي تهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته. ”

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