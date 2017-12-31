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الملك عبد الله يرد في بيان رسمي على الإدعاءات حول عدد من أمراء الأسرة الهاشمية

الملك عبد الله يرد في بيان رسمي على الإدعاءات حول عدد من أمراء الأسرة الهاشمية
عمان(صدى):

أصدر الديوان الملكي الأردني الهاشمي ، أمس السبت بياناً ، للرد على بعض الإساءات الموجهة إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد .

وجاء في نص البيان : “تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة مغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد.”

وأضاف البيان : “وسيقوم الديوان الملكي الهاشمي بالملاحقة القانونية لكل من ينشر هذه الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية والتي تهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته. ”
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