الملك عبد الله يرد في بيان رسمي على الإدعاءات حول عدد من أمراء الأسرة الهاشمية
أصدر الديوان الملكي الأردني الهاشمي ، أمس السبت بياناً ، للرد على بعض الإساءات الموجهة إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد .
وجاء في نص البيان : “تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة مغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد.”
وأضاف البيان : “وسيقوم الديوان الملكي الهاشمي بالملاحقة القانونية لكل من ينشر هذه الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية والتي تهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته. ”
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يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 36 دقيقة
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