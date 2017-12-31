بالفيديو.. طلال سلامة يطرح أغنيتين جديدتين أهداهما لخادم الحرمين ” وولي العهد

أماني الغامدي(صدى):

طرح الفنان السعودي طلال سلامة عبر قناته الرسمية على موقع ” يوتيوب ” أغنيتين جديدتين الأولى بعنوان ” مملكة حاكمها سلمان” والثانية بعنوان “يدنا بيدك”.

أهدى “طلال سلامة ” كلمات الأغنية الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. كما أهدى الأغنية الثانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

والأغنيتان من ألحان طلال سلامة وكلمات عبدالله الجودي، وتضمنت الأغنية الأولى كلمات مثل ” مملكة حاكمها سلمان.. الله يطول عمر سلمان.. والله يحميه لشعبها”.