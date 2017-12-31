إصابة 5 أشخاص باختناق في حريق بمستشفى بألمانيا

برلين(صدى):

أصيب خمسة أشخاص باختناق ناجم عن دخان حريق اندلع اليوم في الطابق العاشر بأحد المستشفيات بمدينة هامبورج الألمانية .

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء الألمانية في تصريح صحفي: إن الحريق اندلع في أحد غرف مستشفى “أسكليبيوس” في حي ألتونا بهامبورج ،مشيراً إلى أنه من المرجح أن الحريق اندلع بسبب التعامل الغير سليم مع النار من قبل العاملين في المستشفى.

وأضاف أنه بحسب البيانات، فإن المصابين هم المريض الذي كان يرقد في الغرفة التي اندلع فيها الحريق وممرضتان وشرطيان.

الجدير بالذكر أنه تم إخلاء وحدة التمريض الخاصة بالغرفة والوحدات المحيطة بها في المستشفى عقب اندلاع الحريق، واضطر 16 مريضاً لمغادرة غرفهم وتم نقلهم إلى قسم الطوارئ المركزي .