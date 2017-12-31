4 نصائح هامة تقلّل التقاط الطفل للعدوى في الشتاء

متابعات(صدى):

يحتاج الأطفال الرضّع والصغار خلال موسم الشتاء إلى رعاية، نتيجة سهولة التقاطهم العدوي، حيث يعتبر التلوث أسوأ عامل يمكن أن يضاف إلى برودة الطقس. لذلك احرص على ابتعاد الصغار عن عوادم السيارات والمصانع، وأية مصادر للتلوث البيئي.

قم بغسل يدي طفلك وأدواته وألعابه باستمرار، واحرص على أن يرتدي الطفل عدة طبقات من الملابس في الطقس البارد، ليسهل عليه خلع أحدها عند الانتقال إلى غرفة دافئة، أو عند حدوث تغير في درجة الحرارة.

يجب أن يشعر الطفل بالدفء طوال الوقت، لأن جسمه يفقد الحرارة بسهولة، ويجب أيضًا استعمال مرطب لهواء الغرفة في الشتاء.