ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ” بوسكيتس ” لاعب برشلونة

نواف السالم(صدى):

يسعي نادي ريال مدريد للتعاقد، خلال الفترة المقبلة، مع لاعب منافسه برشلونة أوريول بوسكيتس الذي اقترب من بلوغ عامه الـ19.

وقالت صحيفة ” آس ” الإسبانية المقربة من ريال مدريد، إن عقد اللاعب أوريول بوسكيتس لاعب وسط فريق برشلونة ” ب ” ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الحالي، ولم يقم حتى الآن بتجديده.

ويرى الفنيون في برشلونة أن أوريول سيكون أحد المواهب في المستقبل، ويمكن أن يكون خليفة اللاعب سيرجيو بوسكيتس ، وأبدت العديد من الأندية اهتمامها باللاعب الشاب وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يحاول التعاقد مع موهوبين شبان مؤخرا.

وشارك أوريول مع الفريق الأول هذا الموسم أمام ريال مورسيا في كأس الملك في الكامب نو، في مباراة انتهت بفوز الفريق الكتالوني 5-0 وشارك مع الفريق لأكثر من ساعة.