إدارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة تكرم الطلاب الفائزين ببطولة العالم للخوارزمي

نايف السالم(صدى):

استقبلت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مساء اليوم الطلاب الفائزين ببطولة العالم للخوارزمي لعام 2017م والتي اقيمت في جنوب افريقيا بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف دول العالم.

وقدمت إدارة المطار الهدايا والورود احتفالا بالمناسبة، وذلك تنفيذا لمبادرة ” لنبتسم_معا ” ضمن برنامج كيف نكون قدوة ، كما تم استقبالهم عبر سيارة خاصة نقلتهم من مدرج الطائرة إلى منصّة كبار الزوار ، حيث كان في استقبالهم مدير المكتب التنفيذي بالمطار غيث بن حسن مرغلاني ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار تركي بن معلوي الذيب وعدد من التربويين ومسؤولي تعليم جدة والإعلاميين وأولياء أمور الطلاب.

وأكد الذيب حرص الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي على الاحتفاء بهؤلاء الأبطال تقديراً لهذا الانجاز الكبير الذي يسجل للوطن الغالي ، مشيراً إلى أن المطار استعد منذ وقت مبكر لاستقبال الطلاب الفائزين من خلال توفير مسار خاص لاستقبالهم مع ذويهم.

وبارك مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار للطلاب وأسرهم ولإدارة تعليم جدة بمحافظة جدة هذا الإنجاز الوطني الكبير، حاثا الطلاب على مواصلة مسيرة التميز العلمي في المحافل الوطنية والعالمية كافة.