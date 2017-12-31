45 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس تعليم محايل عسير

أبها(صدى):

يؤدي أكثر من 45 ألف طالب وطالبة اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس محايل عسير.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم استعداد قادة وقائدات المدارس لإختبارات الفصل الدراسي الأول ، مثمنًا جهودهم في التهيئة والاستقبال لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا حيث يساندهم في الميدان التربوي يوم غد بمشيئة الله تنفيذ خطة الجولة الميدانية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات والقيادات التربوية في الإدارة لمتابعة سير العمل خلال فترة الاختبارات 327 من المشرفين والمشرفات.

وأكد على ضرورة الإشراف المباشر على الطلاب بين الفترتين وعدم السماح لهم بالخروج من المدرسة مع ضرورة حث الطلاب إلى التوجه إلى منازلهم بعد الانتهاء من تأدية الاختبارات حفاظًا على سلامتهم واتباع جميع الإجراءات النظامية التي تضمن المحافظة على سلامة الكتاب المدرسي من العبث به مما يسيء إلى الجهود المبذولة ويمتهن قداسة ما يحويه المقرر العلمي والصفحات التي لاتخلو من الآيات والأحاديث الشريفة مع ضرورة التوعية والتنبيه بهذا الشان.