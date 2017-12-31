فوائد عديدة لتناول الزيتون بانتظام

برلين(صدى):

شددت مجلة ” فرويندين ” الألمانية، على ضرورة تناول الزيتون بانتظام، مؤكدة أنه يتمتع بفوائد صحية كبرى.

وقالت المجلة إن للزيتون فوائد مجهولة، أبرزها أحتواءه على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، والتي يمكنها خفض مستوى الكوليسترول.

و يحتوي لحم الثمر في كل أصناف الزيتون على مادة ” هيدروكسيتيروزول ” المضادة للأكسدة، التي يمكنها حسب العلماء، الوقاية من السرطان.

ويعمل الزيتون على خفض مقاومة الأنسولين ويتمتع بتأثير إيجابي على مستوى السكر بالدم، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.