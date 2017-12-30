شاهد.. مفحط يعرض نفسه للهلاك في الأحساء

خالد الضبيبي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمفحط كاد يودي بحياته والأخرين للهلاك، بعد ان فقد السيطرة علي سيارته على طريق الملك عبدالله الدائري بالأحساء، ما أدى لانقلاب سيارته.

وأظهر الفيديو، مفحطًا فقد السيطرة علي سيارة هايلوكس، وانحرف عن الطريق، واصطدم بنخلة، ثم انقلبت سيارته عدة مرات، وكاد أن يصطدم بسيارتين متوقفتين في الجهة الأخرى من الطريق، معرضا نفسه للهلاك.

وأفادت مصادر بأنه تم القبض على المفحط من قبل إحدى فرق المرور السري، وطالب عدد من متداولي المقطع بضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها.