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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بطريق الخواجات

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بطريق الخواجات
حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٥:٣ من عصر اليوم السبت بلاغا من من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في خط الخواجات باتجاه ملكان وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق اسعافيه .

واوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٦ إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٥ إصابات ٣ أطفال و٢ بالغين إلى مستشفي النور التخصصي وعولجت اصابة بسيطة في الموقع ورفضت النقل.


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