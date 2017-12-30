إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بطريق الخواجات

حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٥:٣ من عصر اليوم السبت بلاغا من من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في خط الخواجات باتجاه ملكان وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق اسعافيه .

واوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٦ إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٥ إصابات ٣ أطفال و٢ بالغين إلى مستشفي النور التخصصي وعولجت اصابة بسيطة في الموقع ورفضت النقل.