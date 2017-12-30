وزير الصحة يعتذر لأهالي الشمالية لعدم قدرته على مقابلتهم

خالد الضبيبي(صدى):

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الاعتذار لعدم قدرته على مقابلة جميع المواطنين أثناء زيارته لمنطقة الحدود الشمالية يوم الخميس الماضي.

وقال الربيعة في بيان له اليوم السبت : أشكر كل المواطنين الذين قابلتهم في عرعر على صراحتهم بنقل همومهم وأعتذر للبقية الذين لم أتمكن من مقابلتهم ونحن مهتمين بشكاويهم وهمومهم.

وأشار وزير الصحة إلى أن الشمالية تشهد تقدمًا ملحوظًا في الخدمات الصحية قد تم خلال عام 2017 افتتاح مركز القلب أجري به أكثر من 1300 عملية قسطرة قلبية.