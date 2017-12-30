أمير منطقة الرياض يعزي أسرة المقيرن

علي القحطاني(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، بزيارة عزاء ومواساة لأسرة المقيرن في وفاة ناصر بن سليمان بن عبدالعزيز بن مقيرن – رحمه الله – يرافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.

وسأل سموه اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة المقيرن عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره، داعين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.