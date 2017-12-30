المرور السري: الإطاحة بوافد أحرق كاميرا ساهر بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

قام المرور السري بمحافظة الطائف، اليوم السبت، بالإطاحة بوافد اعتدى على كاميرا غير ثابتة لـ ” ساهر ” وأحرقها بالنار على طريق المطار، حيث هدد موظفي ” ساهر ” بالسلاح واختفى عن الأنظار حينها.

وقالت مصادر، إن مركبة من نوع ” اكسنت ” بيضاء اللون موديل 2015، كانت تسير على طريق المطار- الحوية، وعند مرورها من إحدى كاميرات برنامج الرصد الآلي ساهر غير الثابتة، تم رصد تجاوزها للسرعة وبداخلها مجموعة من الركاب.

وأضافت أن المركبة عادت إلى الكاميرا، وألقى السائق زجاجة مليئة بمادة البنزين تجاهها، مما عرّضها للاشتعال وتعرض أجزاء منها للاحتراق.