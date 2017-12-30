” النقل ” تنبّه على ضرورة تثبيت حواجز الشاحنات

علي القحطاني(صدى):

شاركت وزارة النقل، هيئة النقل العام في التحذير من مغبة عدم الالتزام بتثبيت حواجز السلامة التي ألزمت بها الهيئة جميع الشاحنات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن، قبل يومين من بدء تنفيذ القرار.

وحملت شاشات النقل الذكي، المنتشرة على طرق وزارة النقل، عبارة ” حواجز السلامة على الشاحنات إلزامي ابتداءً من 1 يناير 2018 والمخالفة بقيمة 5 آلاف ريال ” وذلك باللغتين الإنجليزية والأوردو بالإضافة إلى اللغة العربية.

وتأتي هذه الحملة التوعوية في إطار تكامل أطراف منظومة النقل، كما تستهدف جميع مُلاك وسائقي الشاحنات، لحثهم على الالتزام بقرار هيئة النقل العام لرفع مستوى السلامة، حرصاً على تفادي دخول السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات والمقطورات ما يسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت هيئة النقل العام قد أعلنت عزمها البدء بفرض غرامة، مطلع يناير المقبل، بمقدار 5 آلاف ريال للشاحنات التي لا تلتزم بتركيب حواجز السلامة، وغرامة بمبلغ 4 آلاف ريال للشاحنات التي لا تتطابق حواجز السلامة فيها مع مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس.