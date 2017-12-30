” التعليم ” تعلن استكمال تنفيذ 77 مبنى متعثرًا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت، العمل على استكمال مباني مشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة، والبدء في استخدامها مطلع العام القادم واستكمال المتبقي خلال العامين التاليين، وذلك بعد حصرها ووضع عمليات إعادة ترسيتها وإسنادها إلى جهات مختصة.

وأكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها مبارك العصيمي، أنها بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي وموافقته على تشكيل لجنة مكوّنة من جهات عدة كوزارتَي المالية، والتعليم، وديوان المراقبة للبت في موضوعها، أوصت وقتها بإنهاء العقود، ومن ثم عمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ هذه المباني.

وقال العصيمي إن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وقعت بين المملكة والصين ضمن العديد من المشاريع لعدة جهات حكومية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/3/1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.