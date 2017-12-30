المنتخب الأولمبي يصل إلى الصين لاستكمال المعسكر الإعدادي لكأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم اليوم السبت، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات الوطنية للفئات السنية حمزة إدريس إلى مدينة شانغهاي الصينية لاستكمال المعسكر الإعدادي المقام حتى السادس من شهر يناير المقبل، تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 بالصين، والمقرر انطلاقها في التاسع من شهر يناير المقبل.

ويأتي المنتخب الأولمبي في البطولة ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جواره منتخبات العراق، والأردن، وماليزيا.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعبين عبدالمجيد السواط، وفيصل دارسي، وعبدالباسط هندي، ومازن الجهني بعد المعسكر الذي أقيم في الرياض خلال الفترة 21 – 29 ديسمبر الجاري، وسيدشّن المنتخب الأولمبي تدريباته خلال معسكره بشانغهاي يوم غدٍ بحصة مسائية.