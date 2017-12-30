مريم رجوي: إسقاط النظام الإيراني الإرهابي سيقضي على الفقر
قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إن الانتفاضة في أكثر من 20 مدينة إيرانية قد أعلنت بزوغ فجر الديموقراطية والعدالة والسلطة الشعبية.
وأضافت مريم رجوي، أن إسقاط النظام الإيراني الإرهابي هو أول خطوة للخروج من أزمة الفقر والغلاء والجوع والبطالة التي تتصاعد يوميًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40846 ] نشر منذ 1 ساعة
شدي حيلش انتي وجماعتش ,, اسقطوا الطواغيت ,,
,, الله يعينكم على المجوس الرافضه المشركين ,,
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1904 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمنى ذلك