مريم رجوي: إسقاط النظام الإيراني الإرهابي سيقضي على الفقر

طهران(صدى):

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إن الانتفاضة في أكثر من 20 مدينة إيرانية قد أعلنت بزوغ فجر الديموقراطية والعدالة والسلطة الشعبية.

وأضافت مريم رجوي، أن إسقاط النظام الإيراني الإرهابي هو أول خطوة للخروج من أزمة الفقر والغلاء والجوع والبطالة التي تتصاعد يوميًا.