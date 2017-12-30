مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط، وتعادل مع ساوثهامبتون بدون أهداف في إطار الجولة الواحد والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولد ترافولد.

وخرج روميرو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد من ملعب اللقاء في الدقيقة 14 بعد اصطدامه بويسلي هويدت في الدقيقة التاسعة لتتسبب رأسية الأخير في إصابة البلجيكي بالرأس وسقوطه مغشيا عليه، قبل أن يتم استبداله بماركوس راشفورد.

وفشل مانشستر يونايتد في هز شباك ساوثهامبتون خلال اللقاء، ليفقد رفقاء جوزيه مورينيو نقطتين ويهبط للمركز الثالث خلف تشيلسي والذي اكتسح ستوك سيتي بخماسية نظيفة منذ ساعات.

التعادل، رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 44 ليهبط للمركز الثالث، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده للنقطة 20 في المركز الثالث عشر.