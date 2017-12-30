” التجارة ” تعلن ضبط محال تجارية فرضت ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها
شنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، جولات رقابية مشتركة ومكثفة بالتعاون بين الوزارة وهيئة الزكاة والدخل والأمانة رصدت مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في المحال والأسواق التجارية.
وأوضحت الوزارة، أن الفرق الرقابية المشتركة ضبطت محلات تجارية فرضت الضريبة قبل تطبيقها، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أصحابها لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم وإيقاع العقوبات عليهم.
سامي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
أتمنى يعمم رقم هاتف وبريد إلكتروني للشكوى على المحال التجارية للمستقبل لمن يضيف الضريبة المُضافة على السلعة و يأخذها لحسابه لعدم تسجيله في مصلحة الضرائب التي يعود ريعها لخدمات الشعب .