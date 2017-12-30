بالفيديو.. أول لقاء بين ولي العهد والأمير متعب بن عبدالله بعد إطلاق سراحه

نايف السالم(صدى):

التقي مساء اليوم السبت، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمير متعب بن عبد الله الذي أفرج عنه مؤخرا بعد احتجازه لأسابيع في فندق الريتز كارلتون الرياض ضمن حملة على الفساد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الأمير متعب يمسك الأمير محمد بن سلمان مبتسمين ويحادثه لثوان قبل أن يرد الأمير محمد بن سلمان ويتحدث مع الأمير متعب.

وجاء ذلك على هامش حضور الأميرين حفل سباق نادي الفروسية الكبير في الجنادرية.