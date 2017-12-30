بالفيديو.. أول لقاء بين ولي العهد والأمير متعب بن عبدالله بعد إطلاق سراحه
التقي مساء اليوم السبت، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمير متعب بن عبد الله الذي أفرج عنه مؤخرا بعد احتجازه لأسابيع في فندق الريتز كارلتون الرياض ضمن حملة على الفساد.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الأمير متعب يمسك الأمير محمد بن سلمان مبتسمين ويحادثه لثوان قبل أن يرد الأمير محمد بن سلمان ويتحدث مع الأمير متعب.
وجاء ذلك على هامش حضور الأميرين حفل سباق نادي الفروسية الكبير في الجنادرية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40846 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظهم جميعاً ويكلأهم برعايته ,, آمين ,,
666[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ لنا ولاة امورنا وارفع قدرهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظهم جميع
وقول لرافضة المجوس اولاد المتعة تبطون والله تبطون
ساري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 45 دقيقة
ونعم بحكامنا هذي دلاله على أن المرجفين يريدون بث سمومهم المجوس وأتباعهم الرعاع واللحمه بين أبناء العائله قائمه