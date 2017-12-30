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وزارة العدل: طلبات التنفيذ تجاوزت 17 مليار ريال

وزارة العدل: طلبات التنفيذ تجاوزت 17 مليار ريال
عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العدل، أن محاكم التنفيذ تلقت خلال الشهر الماضي أكثر من 57 ألف طلب لتنفيذ الاحكام، بإجمالي مالي قدر 17 مليار ريال.

وقالت الوزارة اليوم السبت، أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم المملكة العامة والتجارية والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية خلال تلك الفترة بلغ أكثر من 56 ألف حكم قضائي بزيادة 17% عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين

التنفيذ أعاد الحقوق لأهلها هذا وهو وكاله تابعه لوزارة العدل ياليت يتطور التنفيذ ويتحول لهيىة مستقله كي تزداد وتستمر نجاحه

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