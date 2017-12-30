أمير حائل يطمئن علي حالة المصابين بحادثة حريق العمارة السكنية

علي العنزي(صدى):

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على حالة جميع المصابين في حادث الحريق الذي وقع يوم الخميس الماضي في إحدى العمارات السكنية بمدينة حائل .

ووجه سموه بمتابعة مراحل علاج المصابين وموافاته بالتقارير عن حالة المصابين أولاً بأول حرصًا على سلامة الجميع من مواطنين ورجال الدفاع المدني.

كما أجرى سمو أمير منطقة حائل مكالمة هاتفية مع والد رجل الدفاع المدني المصاب مشعل بن فريح العنزي ، مؤكدًا وقوف سموه معه ومع أسرته ومشاركتهم مشاعرهم تجاه صحة وسلامة هذا البطل ، داعيًا الله له بالشفاء العاجل ، وأن يعود لمواصلة رسالته السامية كأحد رجال الدفاع المدني الذين لا يألون جهدًا في سبيل سلامة الجميع.