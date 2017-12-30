بدء إجراءات حجز 1019 فيلا في أربع مدن لمستفيدي ” سكني “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الاسكان اليوم السبت، عن بدء إجراءات المعاينة والحجز في أربعة مشاريع جديدة للفلل الجاهزة في كل من عنيزة، النبهانية، صبيا، ورفحاء، بمجموع 1019 وحدة سكنية.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة ضمن برنامج ” سكني ” ، حيث خصص في عامه الأول أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، ويستهدف تخصيص نحو 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018م.

وتتوزع المشاريع الأربعة في 3 مناطق حيث يضم مشروع إسكان عنيزة بمنطقة القصيم 340 فيلا، بمساحات إجمالية للمشروع تبلغ 1,102,125 م2، فيما تبلغ قيمة الفيلا الواحدة في 342 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 1140 ريال، وفي المنطقة ذاتها، تبدأ عملية المعاينة والحجز في مشروع إسكان النبهانية، الذي يتكون من 90 فيلا، بمساحات إجمالية تبلغ 424.779 م2، وبسعر 294 ألف ريال للفيلا، وقسط شهري ميسر يبدأ من 980 ريال.

ويتكون مشروع إسكان رفحاء في منطقة الحدود الشمالية من 328 فيلا، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 417.490م2، وبقيمة 336 ألف ريال للفيلا، وبقسط شهري يبدأ من 1120 ريال، فيما تبلغ قيمة الفيلا الواحدة في مشروع صبيا التابع لمنطقة جازان 399 ألف ريال، ويضم المشروع 261 فيلا، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 291.600 م2، وتبدأ الأقساط الشهرية في مشروع صبيا من 1330 ألف ريال.