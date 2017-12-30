جامعة تبوك تقرر إعادة اختبار اليوم بعد غلق بواباتها الرئيسية
قالت جامعة تبوك، إنها تريد أن تبين حول ما أثير اليوم السبت، بخصوص إغلاق البوابات الرئيسية للجامعة، موضحة أن البوابة رقم 1 مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه سيتم التنسيق مستقبلا حول فتح البوابات الأخرى خلال فترة الإختبارات.
وأضافت : حرصًا من الجامعة على طالباتها تقرر إعادة اختبار يوم السبت، فعلى من ترغب بذلك مراجعة عمادة كلية التربية والآداب بشطر الطالبات لتقديم الطلب.
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