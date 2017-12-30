جامعة تبوك تقرر إعادة اختبار اليوم بعد غلق بواباتها الرئيسية

محمود البلوي(صدى):

قالت جامعة تبوك، إنها تريد أن تبين حول ما أثير اليوم السبت، بخصوص إغلاق البوابات الرئيسية للجامعة، موضحة أن البوابة رقم 1 مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه سيتم التنسيق مستقبلا حول فتح البوابات الأخرى خلال فترة الإختبارات.

وأضافت : حرصًا من الجامعة على طالباتها تقرر إعادة اختبار يوم السبت، فعلى من ترغب بذلك مراجعة عمادة كلية التربية والآداب بشطر الطالبات لتقديم الطلب.