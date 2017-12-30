ليفربول يفوز بثنائية على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

نجح فريق ليفربول في الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليستر سيتي بهدف مبكر عن طريق المهاجم جيمي فاردي في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، لكن الضغط المكثف للريدز في الشوط الثاني أسفر عن هدف عبر النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 52 بعدما راوغ مدافعين وسدد الكرة أرضية لتسكن شباك الحارس كاسبر شمايكل.

وعاد صلاح المتألق لإحراز هدف الفوز في الدقيقة 76 بعدما استلم كرة هيأها له قائد الفريق جيمس ميلنر ليسكنها على يسار حارس ليستر.