مرور الجوف يعلن استعداده لموسم الاختبارات

علي العنزي(صدى):

أعلنت إدارة مرور منطقة الجوف اليوم السبت، استعداداتها المرورية لمواكبة فترة الاختبارات للفصل الدراسي الأول و ذلك سعيًا منها لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب .

وأوضح مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي بأن دوريات المرور و بمشاركة كافة الضباط و الأفراد الإداريين تم توزيعهم على كافة الطرق و الشوارع الرئيسية و الميادين ، لتنظيم و تسهيل حركة السير والحفاظ على الحركة المرورية خاصة أمام المدارس و الكليات .

ونوه العميد العتيبي بأهمية التعاون من الجميع و متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال فترة الاختبارات تحقيقًا لسلامتهم و سلامة الآخرين ، و الحرص على عدم وقوعهم في أي مخالفات مرورية ، و سلوكية خاطئة من شأنها أن تؤثر على تحصيلهم العلمي.