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مرور الجوف يعلن استعداده لموسم الاختبارات

مرور الجوف يعلن استعداده لموسم الاختبارات
علي العنزي(صدى):

أعلنت إدارة مرور منطقة الجوف اليوم السبت، استعداداتها المرورية لمواكبة فترة الاختبارات للفصل الدراسي الأول و ذلك سعيًا منها لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب .

وأوضح مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي بأن دوريات المرور و بمشاركة كافة الضباط و الأفراد الإداريين تم توزيعهم على كافة الطرق و الشوارع الرئيسية و الميادين ، لتنظيم و تسهيل حركة السير والحفاظ على الحركة المرورية خاصة أمام المدارس و الكليات .

ونوه العميد العتيبي بأهمية التعاون من الجميع و متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال فترة الاختبارات تحقيقًا لسلامتهم و سلامة الآخرين ، و الحرص على عدم وقوعهم في أي مخالفات مرورية ، و سلوكية خاطئة من شأنها أن تؤثر على تحصيلهم العلمي.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله يوفقكم ويعز دولتنا ويحفظ حكامنا الله يحفظ ولات امورنا

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