غدًا.. 38 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس تعليم الحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

يؤدي أكثر من 38 ألف طالب وطالبة، يوم غدٍ الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس الحدود الشمالية.

وأفاد مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي، بجاهزية مدارس المنطقة والقاعات لهذه الاختبارات، إضافة إلى تكليف المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومكاتب التربية في القطاعات التابعة للإدارة للإشراف على حسن سير الاختبارات بما يكفل تهيئة الجو المناسب للجميع.

ودعا أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التعاون مع إدارات المدارس ومتابعة أبنائهم بعد انتهاء اختبارات كل يوم، حفاظا على سلامتهم وإبعادا لهم عن أي مخالفات سلوكية.

من جهتها أكدت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الشمالية على عدم خروج الطلاب بين فترتي الاختبار خارج المدرسة وذلك لضمان سلامتهم، مشددة على منع وقوف الطالبات أمام بوابة المدرسة عند الانصراف وبقائهم داخل المدرسة لحين حضور ولي الأمر.