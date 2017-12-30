بالفيديو والصور.. ولي العهد يسلم كأسه للإنتاج للأمير فيصل بن خالد في سباق الخيل

نايف السالم(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –،

كأس سموه للإنتاج للأمير فيصل بن خالد بعد فوز الجواد الشملي بالمركز الأول في السباق.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل قبل قليل إلى نادي الفروسية في الجنادرية، واستقبله فور وصوله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء والمسؤولين.

وشارك الحضور في الحفل الأمير متعب بن عبد الله، وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور وصوله لرعاية الحفل.