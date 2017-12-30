” سلمان للإغاثة ” توزع حقائب مدرسية لـ 3482 طالبًا سوريًا
استمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على 3482 طالبًا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمّان.
ويذكر أن الحقائب الموزعة تحتوي على مجموعة متكاملة من الأدوات المكتبية والقرطاسية التي تغطي احتياجات الطلبة الدراسية.
النقيب عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يعز دولتنا وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على المساعدات الانسانيه