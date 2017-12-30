5 اسباب تكشف سبب خيانة المرأة لزوجها

متابعات(صدى):

كشفت دراسة أجريت مؤخراً أن عدداً كبيراً من المتزوجين والمتزوجات يخونون الطرف الآخر، إذ تقدّر نسبتهم بنحو 18 في المئة.

وعلى الرغم من أن الرجال يتجهون للخيانة الزوجية أكثر من النساء، إلا أن هناك اعترافات جريئة لبعض النساء اللواتي أقدمن على الخيانة الزوجية، فما السبب الذي دفعهن للخيانة؟

1- شيء غير متواجد في حياتي الزوجية

بحثت عن عناصر غير موجودة في حياتي الزوجية، مرة الجنس ومرة الحب والمودة، وعلى الأغلب أن كل هذه الأشياء ممكن لها أن تتوفر في زوجي، لكنني استسهلت الحصول عليها من رجل آخر، دون الحاجة لبذل مجهود مضاعف مع زوجي.

2- فرص مختلفة في السرير

الجنس أهم عناصر العلاقة الزوجية الناجحة، واذا افتقرت العلاقة للجنس من المرجّح أن تتجه المرأة إلى رجل آخر، يلبي حاجاتي في السرير ويشبع رغباتي الجنسية التي يرفض زوجي تلبيتها.

3- حياة اجتماعية وجنسية مختلفة

واجهنا بعض المشاكل في علاقتنا، والتي بدورها دفعتنا بعيداً عن بعضنا، أصبح زوجي أكثر تديناً، لتصبح متطلباتنا في الحياة الجنسية مختلفة تماماً، وحتى علاقاتنا الاجتماعية واهتماماتنا اختلفت كثيراً.

4- وسيلة لإنهاء العلاقة

كنت بحاجة ماسة لوضع حد لعلاقتي مع زوجي، فقدت مشاعر الحب نحوه، لم أعد أشعر بأي شيء اتجاهه، وخجلت من مصارحته بالأمر فما كان أمامي سوى الخيانة.

5- هو الخائن

تعرضت لصدمة عاطفية عندما عرفت بأن زوجي يخونني، وما كان أمامي إلا معالجة مشاعري بإقامة علاقة مع رجل آخر، فبدلاً من مواجهة زوجي، اخترت خيانته لأوجعه كما أوجعني.