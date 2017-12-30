بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل لمقر حفل سباق الخيل السنوي الكبير

نايف السالم(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – مساء اليوم السبت، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وكان نادي الفروسية قد أنهى الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة كافة وأن اللجان العاملة بالنادي قد أكملت مهامها في سبيل إنجاح الحفل الكبير بمشيئة الله.

وتحظي رياضة الفروسية باهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وهذا الدعم والتشجيع له أكبر الأثر في تقدم وانتشار وتحقيق ما يتطلع إليه عشاق ومتابعي هذه الرياضة.