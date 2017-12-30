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تعليم الرياض: نصف مليون طالب يدخلون قاعات الاختبارات غدًا

تعليم الرياض: نصف مليون طالب يدخلون قاعات الاختبارات غدًا
علي القحطاني(صدى):

انتهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، من كافة الاستعدادات لدخول أكثر من نصف مليون طالب وطالبة قاعات اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية والتي ستبدأ غدًا الأحد.

وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، التوفيق والنجاح لكافة الطلاب والطالبات، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير والمقدر للمعلمين والمعلمات طيلة الفصل الدراسي ومتابعتهم للطلاب والطالبات وحرصهم على أداء مهامهم بإخلاص .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين

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