بالفيديو.. أول إعلان دعائي لمهرجان ماراثون الألوان الخيري

حسين العلي (صدى):

إعتباراً من اليوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الثاني يتم إنطلاق العروض الإعلانية الدعائية في جميع وسائل الإعلام المختلفة لفعالية ماراثون الألوان الخيري المقام على كورنيش القطيف.

اختار فريق العمل اخراج الإعلان الأول بظهور الإعلامية مريان الصالح وهي رئيسة المهرجان بإطلالة باهتة الألوان لتنشر بعدها كمية هائلة من الألوان في جميع الإتجاهات دلالة على أن ” الحياة ألوان ” وهذا شعار الفعالية.

وسيكون الأول من شهر جمادى القادم انطلاقة الماراثون الخيري لمدة ثلاثة ايام بتنظيم من جمعية الجارودية الخيرية مع عدد من القطاعات الحكومية مثل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ووزارة الصحة، ومركز الإمتياز الطبي ومؤسسات وهيئات تلفزيونية وغيرها، كما يحضى الماراثون بتغطية إعلامية واسعة جداً من وسائل الإعلام المحلي كالصحف الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل المختلفة.

