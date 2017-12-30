محمد المنيع رئيسًا للاتحاد العربي لكرة اليد

ماجد محمد(صدى):

زكى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد محمد المنيع رئيساً للاتحاد العربي لكرة اليد خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم في القاهرة ، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى .

وتم اختيار أربع نواب للرئيس وهم المهندس هشام نصر (مصر) والدكتور سعيد الشحري (عمان) والعدلي الحنفي (المغرب) والدكتور تيسير المنسي (الأردن) ، وفي عضويةاللجنة التنفيذية مراد المستيري ( تونس ) وحبيب اللبان (الجزائر) وسلام عوّاد (العراق) وصلاح خلفان (البحرين) .

واحتفظ السعودي خالد الرشيد بمنصبه رئيساً للجنة الحكام بالاتحاد العربي ، ورضا المناعي (تونس) رئيساً لجنة المسابقات واعتبار الحداد (العراق) رئيسة اللجنة النسائية ، وخالد عمر فتحي (مصر ) رئيسا للجنة التسويق ، وموسى البلوشي (عمان ) رئيسا للجنة الشاطئية ، والدكتور منذر مبارك (تونس ) رئيسا للجنة الطبية ، ومجدي ميرزا (البحرين) رئيساً للجنة الإعلامية ، وأمين المدعي ( اليمن ) رئيساً للجنة تطوير كرة اليد في الدول النامية ، وعفت رشاد ( مصر ) رئيساً للجنة المدربين.

من جهته عبر رئيس الاتحاد العربي والسعودي لكرة اليد محمد المنيع عن سعادته بثقة كافة الدول العربية لتولي هذه المهمة وقال : ” بكل أمانة الثقة التي منحت إياها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه خدمة كرة اليد العربية.

وأضاف ، خطونا خطوة كبيرة في هذا الاجتماع ، حيث تم التباحث مع رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى على عقد اجتماع في مدينة بازل السويسرية لمراجعة لوائح الاتحاد لتكون البطولات العربية تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة .