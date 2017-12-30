دراجو المنتخب السعودي يحصد 19 ميدالية في البطولة العربية للمضمار

نواف السالم(صدى):

حصد المنتخب السعودي للدراجات 19 ميدالية ” 5 ذهبيات، 8 فضيات، 6 برونزيات ” في ختام مشاركته بالبطولة العربية الثامنة للمضمار ” كبار – شباب – إناث ” التي أقيمت على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة ، بمشاركة منتخبات الإمارات ” المستضيف ” والسعودية والبحرين والكويت ومصر والجزائر.

ونال الأخضر السعودي الميدالية الذهبية الأولى والثانية والثالثة عن طريق دراج الأخضر أحمد الحسن في منافسات السرعة الفردية ” 3 دورات ” ، وسباق 1 كم ، وسباق الكيرين ، فيما جاءت الرابعة والخامسة عن عن طريق الدراج عبدالعزيز الخويتم في سباق الكيرين ” كبار ” 6 دورات، و سباق 1 كم .

وجاءت الفضية الأولى والثانية عن طريق منتخب الكبار في منافسات المطاردة الفرقية لمسافة 4000 متر ،و السرعة الفرقية 3 دورات ، والثالثة والرابعة عن طريق منتخب الشباب في سباق المطاردة الفرقية لمسافة 4000 متر، وسباق السرعة الفرقية 3 دورات ، والفضية الخامسة جاء بها الدراج محمد المشيخص في سباق 1 كم ، والسادسة حققها الدراج حسن البراهيم في منافسات الامنيوم ” فئة الشباب ” ، والسابعة عن طريق عبدالعزيز الخويتم في سباق سكراش ” كبار ” ،والثامنة عن طريق حسن البراهيم في سباق النقاط ” شباب “.

وحصل على الميداليات البرونزية الأولى والثانية الدراج محمد المشيخص في سباق السرعة الفردية ” 3 دورات ” ، وسباق الكيرين 6 دورات ، والثالثة والرابعة جاءت عن طريق الدراج علي الشيخ في سباق النقاط ” شباب ” ، وفي منافسات الامنيوم ” فئة الشباب ” ، و الخامسة عن طريق الدراج ناصر البراهيم في سباق الامنيوم ” فئة الكبار ” ، والسادسة جاءت عن طريق منتخب الشباب في سباق النقاط.

من جهته أشاد إداري المنتخب السعودي عبدالله المزيد بالمستويات المشرفة التي ظهرو بها دراجو الأخضر السعودي في هذه البطولة ، مثنياً على الجهود التي بذلها أعضاء الجهاز الفني في سبيل إعداد المنتخب لهذه البطولة التي توجت جهودهم و لله الحمد بهذه النتائج المشرفة، مقدماً شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على مايقدمه من دعم مادي ومعنوي للمنتخبات السعودية عامة وللدراجات خاصة من أجل رفع علم المملكة في كافة المحافل الدولية.

وأعرب دراجو المنتخب السعودي عن سعادتهم بهذه الميداليات الجديدة التي تضاف باسم دراجات المملكة ، مشيدين بالعمل الجامعي و روح الفريق الواحد ، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقائمين على الهيئة العامة للرياضة و الاتحاد السعودي للدراجات واللجنة الأولمبية العربية السعودية والجهازين الإداري و الفني على كل مايقدمونه في سبيل تحقيق النتائج المميزة .